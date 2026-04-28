L’estate al Napoli si sta delineando come un periodo di cambiamenti significativi, con alcune delle figure più in vista della squadra che sembrano ormai vicine all’addio. Tra i nomi che circolano ci sono Lukaku, Juan Jesus e Anguissa, tutti coinvolti in trattative che potrebbero portare a una loro uscita dal club. La situazione interessa diversi aspetti della rosa, senza ancora aver definito le decisioni finali.

L’estate del Napoli si annuncia come un passaggio profondo, non solo sul mercato ma anche nell’identità della rosa. Il club, infatti, è pronto a intervenire in modo netto per abbassare il monte ingaggi e ringiovanire il gruppo. Una linea che può portare all’uscita di diversi giocatori importanti nel ciclo degli ultimi anni. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Tra i casi più chiari c’è quello di Romelu Lukaku, il cui percorso in azzurro viene ormai considerato vicino alla conclusione. Ma il discorso non riguarda solo lui. Anche altri nomi pesanti del recente passato del Napoli sembrano destinati a chiudere la loro esperienza al termine della stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, Juan Jesus e Anguissa verso l’addio al Napoli

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Notas de #ParmaNapoli 0-1: Milinkovic-Savic 6 Juan Jesus 4 Buongiorno 5,5 Olivera 6 Spinazzola 3 Anguissa 5 Lobotka 5,5 Politano 4 De Bruyne 5,5 McTominay 6,5 Hojlund 6 Beukema 6 Alisson Santos 6 Giovane 5 Gutiérrez 6 Elmas 5,5 Conte 4,5 @ x.com