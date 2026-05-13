Il Napoli si trova in difficoltà nel reparto offensivo dopo che il centravanti ha deciso di trasferirsi in Belgio. La squadra attualmente ha pochi giocatori disponibili in attacco e sta cercando soluzioni per coprire questa mancanza. La partenza del giocatore belga ha portato a un aumento della pressione sulla rosa, che deve affrontare le prossime partite con risorse ridotte. La situazione resta da monitorare nei prossimi giorni.

Il Napoli resta in emergenza nel reparto offensivo. In vista delle ultime partite della stagione, Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di David Neres e Romelu Lukaku. Due assenze pesanti, soprattutto in un momento in cui gli azzurri devono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione di Neres resta da monitorare, ma il caso più delicato riguarda Lukaku. Il centravanti belga non è ancora a disposizione e il club sta valutando con attenzione il percorso migliore per completare il suo recupero. L’ipotesi è che Big Rom possa lasciare nuovamente l’Italia per proseguire il lavoro riabilitativo in Belgio. Una soluzione pensata anche in chiave nazionale, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni al prossimo Mondiale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku verso il Belgio: Napoli in emergenza attacco

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