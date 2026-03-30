Napoli per la porta del futuro piace Mascardi

Il Napoli ha ripreso a sondare il mercato dei giovani, concentrandosi sulla porta del futuro. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse nei confronti di un portiere emergente. La società ha avviato contatti per valutare la possibilità di portarlo in squadra nella prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati divulgati dettagli ufficiali.

Non è una novità assoluta. Il Napoli lo aveva già seguito in passato, ma il ragazzo aveva scelto di restare dov’era, puntando su continuità e crescita. Una scelta intelligente, che oggi gli sta dando ragione: Mascardi è maturato, ha guadagnato sicurezza e adesso attira di nuovo l’attenzione di club importanti. A rendere tutto più interessante c’è un dettaglio che pesa: il suo agente è Mario Giuffredi, nome ben conosciuto nell’ambiente Napoli. Un legame che potrebbe facilitare i contatti e rendere più concreta una trattativa nelle prossime settimane. Occhio però alla concorrenza. Anche altre squadre si stanno muovendo e osservano da vicino il portiere dello Spezia. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Juventus Next Gen, Okoro piace in Serie B ma la posizione del club bianconero è definita. Quale sarà il futuro dell’attaccanteLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Bussa alla porta la serie A. Tonoli piace al GenoaC’è molto di più, tanto di più, dietro a quel che Daniel Tonoli sta mostrando sul campo.