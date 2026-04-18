Durante una puntata del programma Citofonare Rai2, la conduttrice radiofonica e televisiva ha commentato le sue preferenze riguardo agli uomini e alle donne. Ha affermato di non apprezzare gli uomini troppo gentili, aggiungendo di apprezzare tutto delle donne. Ha anche commentato che pensa che gli uomini siano sempre stati coinvolti con altre persone, senza specificare ulteriori dettagli.

Diffidenza in amore? La vincitrice dell'edizione 2025 di Ballando con le Stelle, al quale ha gareggiato e primeggiato affiancata dal ballerino Nikita Perotti, è stata paparazzata a gennaio di quest'anno in atteggiamenti di tenera complicità con il manager Alessandro Marziali. Più di recente, Andrea Delogu ha commentato la relazione: «È un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. È una persona a cui tengo molto». Sempre a Citofonare Rai 2, la conduttrice ha fatto sapere che non vorrebbe mai che qualcuno le regalasse un animale da compagnia. Il motivo è del tutto nobile: «Voglio andare ad adottare e salvare», ha precisato Andrea Delogu.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Delogu: «Cosa non mi piace degli uomini? Quando sono troppo gentili. Delle donne mi piace tutto»

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