Napoli offerto un vecchio pallino | la risposta del club è netta!

Da spazionapoli.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Liverpool ha proposto Federico Chiesa al Napoli, ma il club italiano ha risposto negativamente. La principale difficoltà riguarda il riscat di Alisson Santos dallo Sporting, previsto a 16,5 milioni di euro. Chiesa, che aveva lasciato il Liverpool, non è stato valutato come opportunità dal Napoli. La trattativa non è proseguita e il club azzurro ha confermato di non essere interessato al giocatore.

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Federico Chiesa lascia il Liverpool e il club inglese lo propone al Napoli: l’ostacolo principale è il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting per 16,5 milioni. Chiesa e il ritorno in Serie A: l’offerta dei Reds. Come rivela Tuttosport, i Reds hanno messo sul tavolo l’esterno italiano per due destinazioni italiane. Il Como e il Napoli hanno ricevuto Chiesa  come proposta, che spinge per tornare in Serie A. Il club inglese accelera per liberarsi di un ingaggio pesante, ma la situazione non decolla: gli azzurri non trovano spazi immediati nella loro strategia di mercato. La questione è semplice: il Napoli ha priorità diverse sul fronte degli esterni d’attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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