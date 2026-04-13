Il club di Napoli ha chiarito la propria posizione riguardo all’attaccante, affermando che la decisione è stata presa in funzione del futuro. Tuttavia, il ritorno di Lukaku a Castel Volturno continua a essere rinviato più volte, lasciando presagire che questa situazione possa influenzare il suo percorso con la squadra. La situazione sembra ormai definita, senza ulteriori anticipazioni ufficiali.

L’ennesimo slittamento sul ritorno di Lukaku a Castel Volturno sembra essere la pietra tombale sul futuro dell’attaccante belga in maglia azzurra. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sembra aver ormai preso la decisione di cedere il suo numero 9 nella prossima sessione di mercato, a prescindere da chi siederà sulla panchina degli azzurri. Lukaku-Napoli: sarà addio. Nonostante Lukaku tenga aggiornato il Napoli su come proceda il suo recupero, il club non ha digerito la pillola amara di non aver potuto contare sul belga per il finale di stagione, oltre a sentirsi tradito da uno dei suoi giocatori simbolo sia dentro sia fuori dal campo, con un atteggiamento difficile da comprendere.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la posizione del club sull’attaccante è netta: “Scelta fatta sul futuro”

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Così il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, in una nota di «solidarietà e vicinanza» al Papa dopo l'attacco di Trump. «Quelle tre parole - 'Non ho paura' - non sono una risposta a Trump. Sono qualcosa di più profondo. Sono la libertà di chi sa - facebook.com facebook

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