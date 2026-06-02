Napoli non solo Gila | Allegri ha in mente il suo pupillo Demiral per sostituire Juan Jesus?

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, sta considerando Demiral come possibile sostituto di Juan Jesus nella linea difensiva. La società sta valutando questa opzione, mentre Gila non è più in rosa. La scelta di rafforzare il reparto difensivo rientra tra le mosse del nuovo tecnico. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o trattative concluse.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, uno dei reparti che potrebbe essere maggiormente rinforzato è quello difensivo. Il tecnico toscano ha sempre costruito le proprie squadre partendo dalla solidità arretrata e per questo motivo la dirigenza azzurra sta valutando diversi profili per aumentare qualità ed esperienza nel reparto. Il primo nome sulla lista resta quello di Mario Gila, difensore della Lazio che piace molto per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Il centrale spagnolo rappresenta un obiettivo concreto per il club partenopeo, ma il Napoli potrebbe non fermarsi ad un solo innesto considerando anche la necessità di sostituire Juan Jesus. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli-Milan SHOCK: gli INSULTI di Allegri a Oriali, rischio SQUALIFICA

Notizie e thread social correlati

Juan Jesus via, il Napoli pensa a Rafa Marin al suo postoIl Napoli sta valutando un cambio nella linea difensiva dopo aver deciso di far partire Juan Jesus.

Aria di saluti in casa Napoli, non solo Conte! Anche Anguissa e Juan Jesus al passo d’addioAnguissa e Juan Jesus sono pronti a lasciare il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni.

Temi più discussi: Juan Jesus in partenza, il Napoli si fionda su Gila; Il Napoli vuole Gila: con l'arrivo di Sarri, operazione ancora più agevole; Gila-Napoli: c'è un fattore che può favorire gli azzurri; Mercato Napoli addio Juan Jesus | c’è il nome ma servono 25 milioni.

Juan Jesus alla Juventus: accelerata totale e spunta il sogno SalahJuan Jesus alla Juventus a parametro zero: arrivano nuove conferme sull’accelerata bianconera sponsorizzata da Spalletti. fantamaster.it

Gila-Napoli: c'è un fattore che può favorire gli azzurriSecondo il quotidiano, infatti, non rinnoverà, un dettaglio che potrebbe aprire uno spiraglio per una trattativa con il club biancoceleste. tuttonapoli.net