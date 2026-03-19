Mercato attacco da rifare | Lukaku e Lucca in bilico

Il mercato del Napoli si concentra sul reparto offensivo, con Lukaku e Lucca attualmente in bilico. La squadra dovrà decidere il da farsi riguardo ai due giocatori, valutando le possibili mosse per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Le decisioni riguardano sia eventuali cessioni che eventuali acquisti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

L’attacco del Napoli sarà uno dei reparti più osservati nella prossima estate. Tra certezze da consolidare e situazioni ancora da definire, il club azzurro si prepara a prendere decisioni importanti per il futuro. Secondo quanto analizzato da Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport, il punto di partenza sembra già tracciato: il riscatto di Rasmus Hojlund viene considerato una priorità. Attorno al centravanti danese, però, restano diversi interrogativi. Il primo riguarda Romelu Lukaku, il cui futuro appare tutt’altro che definito. Parallelamente, c’è anche il caso legato a Lorenzo Lucca, destinato a rientrare dal prestito al Nottingham Forest ma con prospettive ancora incerte in azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mercato, attacco da rifare: Lukaku e Lucca in bilico Articoli correlati Leggi anche: Dubbi in attacco: Lucca sotto esame e Lukaku in ritardo Nodo Lucca e pista Ferguson: mercato legato a LukakuIl reparto offensivo del Napoli resta uno dei dossier più delicati di questo gennaio, soprattutto alla luce di un mercato impostato sul saldo zero. Altri aggiornamenti su Mercato attacco da rifare Lukaku e... Temi più discussi: David, Vlahovic, Gimenez, Lukaku, Thuram... l'estate calda dei bomber, tutte le piste di mercato; Gazzetta - Juventus, idea Greenwood per rifare l’attacco: il Marsiglia pensa a Zhegrova; Calciomercato Lazio, rivoluzione in attacco: novità tra partenze e nuovi arrivi; Bonsignore a RBN: Il rinnovo di Yildiz è stato un colpo di mercato, ma a giugno l'attacco è da rifare. Mercato, attacco da rifare: Lukaku e Lucca in bilicoForzAzzurri.net - Mercato, attacco da rifare: Lukaku e Lucca in bilico L’attacco del Napoli sarà uno dei reparti più osservati nella prossima estate. Tra certezze da ... forzazzurri.net Match point Champions. Attacco da rifare. Il Milan merita di meglio...Dopo quello incredibilmente fallito settimana scorsa, oggi a orario di pranzo il Milan ha potenzialmente un altro match point in chiave Champions League. La sfida diretta tra Roma e Juventus ... milannews.it Dalla distilleria al mercato globale, numeri e identità di un marchio italiano - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com Milan scatenato sul mercato: Allegri punta Goretzka e spunta un'altra idea! https://www.milannews24.com/mercato-milan-centrocampo-goretzka-kone/ #Milan #Calciomercato #SerieA #Goretzka - facebook.com facebook