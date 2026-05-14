Grana Lucca spunta il Bologna per salvare il Napoli | via d’uscita a giugno per il centravanti

Lorenzo Lucca, attaccante ex Udinese, ha concluso la sua esperienza in Inghilterra, con il Nottingham Forest che ha annunciato di non voler esercitare il diritto di riscatto per il giocatore. La società inglese ha comunicato questa decisione al Napoli, proprietario del cartellino, lasciando aperta la possibilità di una nuova sistemazione per il calciatore. Tra le opzioni che circolano, si parla di un interesse del Bologna, mentre si fa strada l’ipotesi di una partenza a giugno, con un possibile ritorno in Italia.

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L’avventura inglese di Lorenzo Lucca è arrivata ai titoli di coda da un pezzo. Come riportato da Tmw, il Nottingham Forest ha comunicato ufficialmente al Napoli la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante ex Udinese. Dove piazzeremo Lucca?. Si profila una bella grana per la dirigenza azzurra, chiamata a trovare una nuova sistemazione al giocatore. L’ostacolo principale è chiaramente di natura economica: considerando che il cartellino di Lucca è costato complessivamente circa 34 milioni di euro, ipotizzare una cessione a titolo definitivo in questa sessione di mercato appare un’impresa a dir poco ardua. Tmw scrive: “A non aiutare sono soprattutto i numeri di una stagione vissuta ai margini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Grana Lucca, spunta il Bologna per salvare il Napoli: via d’uscita a giugno per il centravanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Futuro Lucca, spunta una nuova soluzione: occasione per il Napoli Lucca, si apre la speranza Bologna per il NapoliLucca, si apre la speranza Bologna per il Napoli Al Bologna Lorenzo Lucca è sempre piaciuto.