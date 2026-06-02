Napoli il talento italiano ha detto sì | ora le parti sono vicine!

Il Napoli si sta avvicinando all'acquisto di Andrea Natali, difensore centrale nato nel 2008 e attualmente nel Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato, le trattative tra le parti sono in fase avanzata. La squadra azzurra sembra interessata a portare in rosa il giovane talento italiano, che potrebbe rafforzare il reparto difensivo in futuro. Le negoziazioni sembrano prossime a concludersi con un accordo positivo.

Il Napoli è vicino a un nuovo colpo in prospettiva: secondo Alfredo Pedullà su X, il club azzurro punta su Andrea Natali, difensore centrale classe 2008 del Bayer Leverkusen. Il giovane talento italiano potrebbe trasferirsi in Campania, con il club tedesco aperto alla trattativa. A fine mese, Natali sarà impegnato nella fase finale degli Europei Under 19, un’occasione per confermare il proprio valore internazionale e accrescere l’interesse delle squadre italiane. Un giovane talento nel mirino. Andrea Natali è considerato uno dei difensori centrali italiani più promettenti della sua generazione. Attualmente in forza al Bayer Leverkusen, il classe 2008 ha già mostrato grande personalità nelle giovanili e nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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