Clamoroso nel calcio l’allenatore italiano ha detto sì | cambia la panchina

Nella giornata di oggi si è verificato un importante sviluppo nel mondo del calcio: il tecnico italiano ha accettato di prendere in carico la panchina di una squadra della Premier League. Si tratta di un cambiamento che coinvolge il Tottenham, con un accordo di massima ormai definito tra il tecnico e il club londinese. La decisione è stata confermata da fonti ufficiali.

Svolta in casa Tottenham: Roberto De Zerbi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore degli Spurs, con un’intesa di massima ormai raggiunta tra il tecnico italiano e il club londinese. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca appare imminente. L’obiettivo è un arrivo immediato per affrontare le ultime giornate di Premier League, con una missione chiara: evitare la retrocessione. Il Tottenham si trova infatti in una situazione delicata, con un margine minimo sulla zona rossa e il rischio concreto di scivolare in classifica nelle prossime settimane. Per De Zerbi si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza al Brighton, ma in un contesto completamente diverso, segnato dall’urgenza e dalla pressione dei risultati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Clamoroso nel calcio, l’allenatore italiano ha detto sì: cambia la panchina Articoli correlati “Non è più il nostro allenatore”. Clamoroso nel calcio, salta la panchina: l’annuncio spiazza tuttiSi chiude con anticipo l’esperienza di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. Manchester United, clamoroso in panchina: si va verso questa direzione per il nuovo allenatore. La svolta dall’Inghilterra!Il futuro della panchina del Manchester United si tinge dei colori della nostalgia e del senso di appartenenza. Contenuti utili per approfondire su Clamoroso nel calcio l'allenatore... Temi più discussi: Clamoroso nelle giovanili: l'allenatore fa sedere i giocatori in campo per protesta; Clamoroso dalla Francia: il Real Madrid ha sbagliato a diagnosticare l'infortunio di Mbappé, cosa è successo; Clamoroso harakiri doglianese in una serata di ordinaria follia; Playoff per i Mondiali 2026, si parte oggi: regolamento, tabellone, orari e dove vederli in tv. Clamoroso nel calcio, l’allenatore italiano ha detto sì: cambia la panchinaSvolta in casa Tottenham: Roberto De Zerbi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore degli Spurs, con un’intesa di massima ormai raggiunta tra il ... thesocialpost.it Clamoroso Lecco: a un passo dall’esclusione dalla Serie B. L’incubo dopo la gioia per la promozioneL’ennesima clamorosa figuraccia del calcio italiano rischia di concretizzarsi a breve: dopo la sorprendente promozione del Lecco, diventata la favola della stagione, il club lombardo è a un passo dall ... ilfattoquotidiano.it #Dybala dice sì a questo club Il clamoroso retroscena - facebook.com facebook Ufficiale: #Ghana, clamoroso esonero del CT #Addo a 2 mesi dal #Mondiale x.com