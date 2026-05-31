Durante la prima partita di Allegri a Napoli, il tecnico ha incontrato la possibilità di convincere De Bruyne a rimanere in squadra. Il belga ha recentemente criticato duramente l'ex allenatore, sollevando dubbi sul suo permanere in maglia azzurra. Le dichiarazioni dell'atleta hanno attirato l'attenzione e potrebbero influenzare le decisioni future sulla sua permanenza. La situazione resta da monitorare, anche in relazione alle eventuali reazioni del club.

Il passato è ancora lì, a bussare forte alla porta di Castel Volturno. Storie tese mai risolte, nascoste dietro a lughi silenzi che adesso fanno parecchio rumore. Che tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte non fosse mai scoccata la scintilla, beh, era abbastanza noto a tutti. Il fuoriclasse belga mal digeriva la gestione tattica delle partite del suo ormai ex allenatore. E tante volte in campo faceva fatica a mascherare la frustrazione. Ma quando ormai sembrava tutto archiviato, ecco che re Kevin ha alzato il tappeto dove aveva nascosto la polvere di un anno in cui si è divertito assai poco. "Ho trovato il mio livello abbastanza buono all’inizio e anche quando sono rientrato dall’infortunio ero su un livello discreto — ha raccontato a Nieuwsblad, commentando la sua stagione a Napoli —. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima sfida di Allegri a Napoli: convincere De Bruyne a restare dopo l'attacco a Conte. I retroscena

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#Cardinale non vuole andare oltre le 500000 di buonuscita per #Allegri perché sostiene che l’accordo con il #Napoli sia arrivato prima della sfida con il #Cagliari. La richiesta del tecnico livornese e del suo entourage è molto più alta. @86_longo x.com

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