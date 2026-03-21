Cagliari-Napoli 0-1 pagelle Il piede pensante di De Bruyne le mazzate che Hojlund prende e dà

Nella partita tra Cagliari e Napoli, terminata 0-1, sono stati assegnati i voti ai giocatori. De Bruyne si è distinto per il suo senso del gioco, mentre Hojlund ha subito e inflitto diverse botte durante l’incontro. La gara si è svolta sul campo sassoso di Cagliari, con il portiere serbo che ha alternato interventi tra i più efficaci e quelli più incerti.

Le pagelle di Cagliari-Napoli 0-1, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. Sull’ispido suolo sardo – ispido per noi napoletani calcistici, a cagione di antichi fatti – l’alternanza del bipolarismo contiano in porta stasera prevede in campo il lungagnone serbo. Gli autoctoni latitano nella pugna offensiva e fanno soprattutto ammuina nella terra di mezzo. Risultato: Zio Vanja mantiene vergine la porta e gli unici brividi promanano dalla rete di passaggetti mosci mosci tra lui e Sam il Redivivo, tra lui e Mati Lento Pedestre. Non solo. Financo i rilanci, specialità di casa Milinkovic, sono perlopiù imprecisi o precipitosi – 6 BEUKEMA. Dalla cabeza dell’olandese ripescato principia il gol dello zero a uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cagliari-Napoli 0-1, pagelle. Il piede pensante di De Bruyne, le mazzate che Hojlund prende e dà Articoli correlati Leggi anche: Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund (Alisson Santos in panchina) Pagelle Cagliari Napoli: bentornato De Bruyne, Politano inventa e McTominay decide VOTIZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Una raccolta di contenuti su Cagliari Napoli 0 1 pagelle Il piede... Temi più discussi: Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle della partita di serie A; Cagliari-Napoli 0-1, pagelle: McTominay goleador, Caprile balbettante; Cagliari-Napoli 0-1: il solito approccio molle costa dei punti in una brutta partita; Serie A: in campo Cagliari-Napoli 0-1 DIRETTA e FOTO. Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlightsIl Napoli sconfigge 1-0 il Cagliari nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus del capoluogo sardo. A decidere la partita il gol al 2' di McTominay. In classifica ... tg24.sky.it Cagliari-Napoli: 0-1, McTominay gol! I partenopei salgono al secondo postoSerie A, diretta live Cagliari-Napoli: 30° giornata. Formazioni ufficiali e risultato aggiornato, segui la gara con AreaNapoli.it ... areanapoli.it Un quarto d’ora di sciopero del tifo, il primo di Cagliari-Napoli, lasciando volutamente la parte della Curva Nord del tutto vuota facebook Inizia il secondo tempo di Cagliari-Napoli #CagliariNapoli 0-1 x.com