Napoli assalto di Manna al baby fenomeno | arriva dalla Bundesliga

Il Napoli sta seguendo con attenzione il difensore centrale classe 2007 del Werder Brema, Karim Coulibaly, che ha disputato 22 partite in Bundesliga. Secondo fonti di mercato, il club azzurro ha inviato un osservatore per monitorare le sue prestazioni e valutare un possibile trasferimento in vista della prossima sessione estiva. La società non ha ancora confermato ufficialmente l’interesse.

Karim Coulibaly finisce nel mirino del Napoli per l’estate: il difensore centrale classe 2007 del Werder Brema attira l’attenzione di Giovanni Manna con 22 presenze in Bundesliga. Coulibaly: il talento tedesco che convince Manna. Il giovane difensore tedesco rappresenta esattamente il profilo che il Napoli sta cercando per il futuro. Coulibaly ha collezionato 22 presenze in Bundesliga in questa stagione, dimostrando già una certa solidità nonostante l’età. La sua fisicità è marcata, il potenziale di crescita enorme. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno intravisto in lui doti chiare e un talento evidente, elementi che lo distinguono dai coetanei nel campionato tedesco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, assalto di Manna al baby fenomeno: arriva dalla Bundesliga Articoli correlati Napoli, spunta un nuovo nome per la corsia di sinistra: arriva dalla BundesligaIl Napoli guarda al mercato con attenzione e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Mercato Napoli, è ufficiale l’addio: ora Manna può tentare l’assaltoIl Napoli è ancora alla ricerca di un giocatore che possa dare man forte al reparto avanzato. Contenuti e approfondimenti su Napoli assalto di Manna al baby... Temi più discussi: Da De Bruyne al futuro di McTominay: Manna svela tutti i piani del Napoli. E su Conte conferma: Non è in discussione; Colpo Vlasic in Serie A, una big pronta all’assalto; Valcareggi: So chi prende il Napoli, a Conte piace da morire: è forte come Kvara; Il Napoli non molla Perrone, è il primo obiettivo per il centrocampo! La posizione del Como e l'ostacolo City. Merito di giocare di più, scoppia il caso Bardghji al Barcellona: Manna pronto all'assalto?Roony Bardghji, ala di grande talento in forza al Barcellona, ha fatto scoppiare il caso. Il ventenne svedese, classe 2005 (il 15 novembre compirà 21 anni) ha collezionato appena 22 presenze in tutte ... msn.com Napoli, fari puntati sul gioiello Perrone: Manna studia il colpoTra le fila della compagine lombarda, il profilo che ha scalato rapidamente le gerarchie sul taccuino di Manna è quello di Maximo Perrone ... gonfialarete.com La Procura di Napoli acquisisce gli atti relativi alla richiesta di reintegro in Consiglio regionale di Marco Nonno. Al centro dell'attività investigativa c’è l'ipotesi, grave, di falso, su cui gli inquirenti stanno svolgendo verifiche - facebook.com facebook Retroscena #Lukaku, scoppia un caso che scuote il #Napoli: Conte e il club irritati. Cosa succede ora x.com