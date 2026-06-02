Durante il ponte del 2 giugno, Napoli ha registrato un totale di 684.000 presenze turistiche. La città ha visto tutte le strutture ricettive completamente occupate per cinque notti consecutive, secondo i dati dell’Osservatorio Urbano del Turismo. La presenza di visitatori ha portato a un afflusso record, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità di calcolo o alle specifiche aree coinvolte.

Il ponte della Festa della Repubblica porta a Napoli un afflusso turistico straordinario. «Le previsioni dell'Osservatorio Urbano del Turismo sono molto lusinghiere: su cinque notti si registreranno 684mila presenze», ha dichiarato l'assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, a margine delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in piazza Plebiscito a Napoli. «Ho visto tantissimi turisti, tante persone con il trolley», ha aggiunto, sottolineando come la presenza dei visitatori sia visibile e diffusa in tutta l'area urbana. «L'Osservatorio ci conferma che spagnoli, inglesi e tedeschi sono le nazionalità che maggiormente affluiscono in città», ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - Napoli da record: tutto esaurito per il ponte del 2 giugno, 684mila presenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turisti a Napoli per il ponte del 2 giugno, 684mila presenze in cinque nottiDurante il ponte del 2 giugno, Napoli ha registrato 684mila presenze turistiche in cinque notti, secondo l’Osservatorio urbano del turismo.

Laghi lombardi da tutto esaurito per il ponte del 2 Giugno: i turisti stranieri danno l’assalto al LarioI laghi lombardi sono affollati e gli hotel segnalano il tutto esaurito in vista del ponte del 2 giugno.

Argomenti più discussi: Un’altra estate da record: vedi Napoli e poi…?; Napoli, con 20mila visitatori edizione da record per il Green Med; Tappa di Napoli da record: con oltre 15 mila visite Tennis & Friends supera i 400 mila screening totali; Video: Napoli, con 20mila visitatori edizione da record per il Green Med.

#19maggio #AccaddeOggi Nel 1956 veniva posata la prima pietra dell’ #AutostradadelSole che ancora oggi collega #Milano a #Napoli. Realizzata in tempi record, era all'avanguardia per concezione e tecnologia. L’intera tratta fu consegnata nel 1964. x.com