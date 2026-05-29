I laghi lombardi sono affollati e gli hotel segnalano il tutto esaurito in vista del ponte del 2 giugno. Turisti stranieri si sono spostati verso le località del Lario, riempiendo strutture ricettive e aree di ritrovo lungo le rive. La domanda di alloggi e servizi nelle zone lacustri è cresciuta rispetto agli anni precedenti, con numeri che indicano un aumento di visitatori provenienti dall’estero. Le autorità locali prevedono un incremento di presenze nelle principali mete turistiche della regione durante il fine settimana.

Como, 29 maggio 2026 – Il ponte per la Festa della Repubblica si avvicina e per la Lombardia sarà una festività da tutto esaurito. Laghi e montagne saranno i luoghi più visitati, ma non mancheranno turisti anche nelle maggiori città. Il meteo d'accompagnamento sarà clemente, con temperature elevate e massime superiori a 30 gradi fino a lunedì primo giugno, mentre il 2 si registrerà un deciso calo termico, con piogge e temporali al seguito. A vedere la panacea del “tutto esaurito”, che visti i tempi e lo scenario internazionale non può che essere confortante, sono gli alberghi del lago di Como e il suo gemello del ramo lecchese, particolarmente elevata la presenza di turisti stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laghi lombardi da tutto esaurito per il ponte del 2 Giugno: i turisti stranieri danno l’assalto al Lario

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Milano snodo del turismo: il ponte del 2 giugno da tutto esaurito

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