Nutrire l’essenza | incontro tra musica e cucina in omaggio a Battiato

Il 14 maggio a Pordenone si terrà un evento presso l’ex convento di San Francesco, con inizio alle ore 17. La manifestazione unisce musica, cucina e attenzione all’alimentazione, dedicata a Franco Battiato. L’appuntamento vuole celebrare l’artista attraverso un’esperienza che coinvolge diversi aspetti della cultura e del mangiare consapevole. L’evento è aperto a chi desidera approfondire il legame tra musica e alimentazione.

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