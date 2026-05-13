Nutrire l’essenza | incontro tra musica e cucina in omaggio a Battiato

Da pordenonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio a Pordenone si terrà un evento presso l’ex convento di San Francesco, con inizio alle ore 17. La manifestazione unisce musica, cucina e attenzione all’alimentazione, dedicata a Franco Battiato. L’appuntamento vuole celebrare l’artista attraverso un’esperienza che coinvolge diversi aspetti della cultura e del mangiare consapevole. L’evento è aperto a chi desidera approfondire il legame tra musica e alimentazione.

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Un omaggio a Franco Battiato tra musica, cucina e alimentazione consapevole. Il 14 maggio a Pordenone, all’ex convento di San Francesco, con inizio alle ore 17.00, torna il concerto-spettacolo del quintetto di musicisti pordenonesi Le Meccaniche Celesti Quintet. Si tratta, per questa nuova data.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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