Nutrire l’essenza | incontro tra musica e cucina in omaggio a Battiato
Il 14 maggio a Pordenone si terrà un evento presso l’ex convento di San Francesco, con inizio alle ore 17. La manifestazione unisce musica, cucina e attenzione all’alimentazione, dedicata a Franco Battiato. L’appuntamento vuole celebrare l’artista attraverso un’esperienza che coinvolge diversi aspetti della cultura e del mangiare consapevole. L’evento è aperto a chi desidera approfondire il legame tra musica e alimentazione.
Un omaggio a Franco Battiato tra musica, cucina e alimentazione consapevole. Il 14 maggio a Pordenone, all’ex convento di San Francesco, con inizio alle ore 17.00, torna il concerto-spettacolo del quintetto di musicisti pordenonesi Le Meccaniche Celesti Quintet. Si tratta, per questa nuova data.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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NUTRIRE L’ESSENZA: INCONTRO TRA MUSICA E CUCINA IN OMAGGIO A BATTIATO A PORDENONE IL 14 MAGGIO Un omaggio a Franco Battiato tra musica, cucina e alimentazione consapevole. Il 14 maggio a Pordenone, all’ex convento di San Frances facebook
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