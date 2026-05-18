Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Franco Battiato, figura che ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano. La sua capacità di mescolare generi e stili diversi ha reso difficile definirlo all’interno di categorie tradizionali. Nonostante la sua lunga carriera e le numerose opere, rimane difficile comprendere appieno la portata della sua influenza, poiché le etichette convenzionali non sono mai riuscite a catturare la sua essenza. La sua rivoluzione musicale continua a essere oggetto di analisi e discussioni.

Non lo ha mai capito nessuno fino in fondo Franco Battiato. Per un motivo molto semplice: applicati a lui gli schemi convenzionali con cui si giudica un artista non hanno mai funzionato. In primis perché le sue opere musicali non sono riconducibili ad alcuno schema. Battiato le convenzioni le ha sempre rigettate, così come ha sempre rigettato con uno sguardo di ironica compassione tutti quelli che per vari motivi si rivolgevano lui come un guru, un maestro che emanava luce. Non era esattamente tipo da farsi adulare Franco Battiato e il rispetto che si è guadagnato nel corso degli anni stringendo intorno a sé un pubblico sempre più vasto, lo... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - 5 anni senza Franco Battiato: la sua rivoluzione in musica

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Battiato: i migliori album (e perché)

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