Musica e solidarietà a Chiari | concerti per la disabilità nel 2026

Nel 2026, a Chiari, si terranno concerti al Rustico Belfiore dedicati alla solidarietà per la disabilità. Durante gli eventi, saranno eseguiti tributi musicali che animeranno le serate. Questi concerti mirano a trasformare il divertimento in un sostegno concreto, coinvolgendo il pubblico in attività benefiche. Le iniziative sono pensate per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità.

? Domande chiave Quali tributi musicali animeranno le serate al Rustico Belfiore?. Come trasformeranno questi concerti il divertimento in sostegno concreto?. Chi sono i partner locali che sosterranno l'iniziativa benefica?. Perché la musica di Ligabue e Vasco Rossi aiuterà la disabilità?.? In Breve Eventi in via Milano 39 dal 26 giugno al 5 luglio 2026. Tribute band Solo Liga e Stereo Italia si esibiscono il 26 e 27 giugno. Mondo Max e Bollicine suonano il 3 e 4 luglio 2026. Collaborazione tra Gruppo Volontari Rustico Belfiore, Graphic Style e Radio Bruno. Musica e solidarietà a Chiari: il Rustico Belfiore ospita Ridiamo vita ad un sogno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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