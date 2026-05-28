Musica live e disabilità | cosa prevede il DM 236 1989 e perché i concerti restano poco accessibili

Il Decreto Ministeriale 2361989 stabilisce alcune misure per favorire l’accesso ai concerti delle persone con disabilità, come l’assegnazione di posti riservati e l’uso di biglietti scontati. Tuttavia, molte strutture non rispettano queste norme, rendendo ancora difficile partecipare agli eventi musicali dal vivo. La normativa prevede inoltre percorsi accessibili e servizi di assistenza, ma la loro applicazione rimane limitata in molte location. La questione riguarda soprattutto le barriere architettoniche e organizzative che ostacolano l’ingresso e la partecipazione.

L'accesso ai concerti per le persone con disabilità è un problema di sistema nel panorama italiano. Le storie, i divieti e cosa prevede la normativa nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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