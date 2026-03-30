Il festival Tuscia in jazz for sla si svolge in diverse località della regione, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Durante la stagione primaverile, sono previsti vari concerti a Viterbo e Sutri, organizzati per sensibilizzare il pubblico e sostenere questa causa. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in eventi dedicati alla musica e alla solidarietà.

Musica e solidarietà si uniscono grazie al Tuscia for sla. Il festival, che organizza concerti per raccogliere fondi a favore della lotta contro la sla, fa tappa a Viterbo e a Sutri per eventi imperdibili organizzati per la stagione primaverile. Tutti i biglietti degli eventi a pagamento sono disponibili sul circuito Ciaotickets.com Angelo Olivieri “Re-kind of blues”, omaggio a Miles Davis, presso il museo della ceramica della Tuscia a Viterbo - Ingresso gratuito Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani “Duke dreams”, omaggio a Duke Ellington, presso l'auditorium dell'Unitus di Viterbo - Costo 10 euro Flavio Boltro, Israel Varela e Leonardo Corradi Hammond trio, presso l'auditorium dell'Unitus di Viterbo - Ingresso gratuito 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Musica e solidarietà si incontrano grazie al Tuscia in jazz for sla: tutti i concerti in programma

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