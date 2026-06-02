musica dal 5 al 7 giugno torna il festival iart ustica

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno si svolgerà il Festival “iArt Ustica”, evento multidisciplinare dedicato all’arte, al mare e al patrimonio culturale dell’isola. La manifestazione vedrà la partecipazione di artisti come Antonio Dimartino, Roy Paci & Aretuska e una guest star, Pau dei Negrita. La rassegna comprende musica e altre forme artistiche, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali attraverso spettacoli e iniziative culturali.