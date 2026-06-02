Musica dal 5 al 7 giugno torna il Festival iArt Ustica
Dal 5 al 7 giugno si svolgerà il Festival “iArt Ustica”, evento multidisciplinare dedicato all’arte, al mare e al patrimonio culturale dell’isola. La manifestazione vedrà la partecipazione di artisti come Antonio Dimartino, Roy Paci & Aretuska e una guest star, Pau dei Negrita. La rassegna comprende musica e altre forme artistiche, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali attraverso spettacoli e iniziative culturali.
I Art Ustica, dal 5 al 7 giugno il Festival d’arte multidisciplinare che valorizza mare e patrimonio culturale dell’isola, protagonisti Antonio Dimartino, Roy Paci & Aretuska, accompagnati dalla partecipazione speciale di Pau (Negrita). Tre serate con musica sotto le stelle, arte che prende vita, persone che diventano parte dello spettacolo, un’isola che si trasforma in esperienza. Torna da venerdì 5 a domenica 7 giugno “iArt Ustica”, il Festival artistico multidisciplinare, che punta a valorizzare il mare e il patrimonio naturale e culturale, attraverso l’arte contemporanea, la musica e tanto altro ancora, dell’isola di Ustica (Palermo), da sempre definita la “perla del Tirreno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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