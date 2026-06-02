Musica campana | tra club di Napoli e i Gigli di Nola al Trianon

Al Trianon si sono esibiti artisti di musica campana, tra club di Napoli e i Gigli di Nola. La presenza di V-Disc americani del dopoguerra ha rafforzato il legame tra la canzone napoletana e gli Stati Uniti, influenzando il repertorio locale. Brani storici testimoniano questa connessione, evidenziando come le influenze musicali americane abbiano lasciato tracce nella tradizione partenopea. La serata ha riscosso interesse tra appassionati e storici della musica napoletana.

? Domande chiave Come hanno influenzato i V-Disc americani la canzone napoletana del dopoguerra?. Quali brani storici testimoniano il legame tra Napoli e l'America?. Come la musica accompagna la ballata dei Gigli di Nola?. Dove si trovano i documenti digitali per esplorare la memoria sonora?.? In Breve Incontro 3 giugno su Napoli dopoguerra con Mimmo Torello e Giuseppe Palladino. Evento 18 giugno dedicato ai Gigli di Nola con Felice e Gerardo Ceparano. Progetto RiSoNa finanziato da Scabec tramite Fondi Coesione Italia 2127. Ciclo di appuntamenti culturali programmato presso il Trianon Viviani fino a dicembre. Il Trianon Viviani celebra il viaggio della musica campana con due appuntamenti tra Napoli e Nola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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