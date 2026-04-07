Al Trianon Viviani si terrà un evento con l’attore e musicista Gianfranco Gallo, che presenterà uno spettacolo dedicato a Napoli tra musica e poesia. Sono previsti diversi appuntamenti nei prossimi giorni, con l’obiettivo di celebrare la cultura e le tradizioni della città. La serata coinvolgerà il pubblico attraverso interpretazioni e brani musicali che richiamano le atmosfere partenopee.

I prossimi appuntamenti al Trianon Viviani: Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesia. Il “Concerto” di Patrizio Trampetti, Alfio Antico, Jennà Romano e Amedeo Ronga, tra tradizione e nuove sonorità. La programmazione della settimana dopo Pasqua del Trianon Viviani offre due appuntamenti. Giovedì 9 aprile, alle 21, con Napoli Import. Misantropolis, Gianfranco Gallo torna sul palco di Forcella con una dedica speciale a Napoli, reinterpretando brani noti di artisti non napoletani. Lo spettacolo di teatro canzone originale, che vuole fornire un quadro privo di retorica sulla città partenopea, si replica venerdì 10 aprile, sempre alle 21. 🔗 Leggi su 2anews.it

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