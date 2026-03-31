RiSoNa viaggio nella musica campana dal 2 aprile al Trianon

Il 2 aprile al Teatro Trianon Viviani di Napoli prenderà il via il ciclo di incontri intitolato “RiSoNa”, dedicato alla musica campana. L’evento durerà diverse settimane e prevede una serie di appuntamenti dedicati alle tradizioni musicali della regione. La manifestazione è stata annunciata dagli organizzatori e si svolgerà nel teatro cittadino, coinvolgendo artisti e realtà locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende il via il 2 aprile al Teatro Trianon Viviani di Napoli il ciclo di incontri “ RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana ”, ideato e curato da Pasquale Scialò. Un percorso che, fino al 18 giugno, esplorerà le molteplici forme e narrazioni della musica campana attraverso conversazioni, ascolti, testimonianze e proiezioni, restituendo al pubblico un patrimonio vivo di voci, memorie e storie. L’iniziativa rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 della Regione Campania, attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 2127). Ad inaugurare la rassegna, giovedì 2 aprile alle ore 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “RiSoNa”, viaggio nella musica campana dal 2 aprile al Trianon Articoli correlati “Viaggio in Italia”: grande musica alla Reggia di Caserta con l’Orchestra Filarmonica CampanaSarà la suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta ad accogliere, sabato 24 gennaio alle ore 17. Torna il festival Beaches Brew, un viaggio nella musica dal mondoDal 9 all’11 giugno sulla spiaggia dell’Hana-bi di Marina di Ravenna si terrà la tredicesima edizione del festival Beaches Brew. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento RiSoNa al Teatro Trianon: un viaggio nella canzone napoletana; Nel Teatro Trianon Viviani nasce un nuovo museo: un viaggio immersivo nella canzone napoletana. Viaggio nella musica. Magma, arrivano I MinistriUn viaggio che attraversa l’Italia riportando il gruppo nei club e negli spazi che ogni giorno continuano a custodire e promuovere con resilienza la musica live. I Ministri, domani alle 21.30, ... ilrestodelcarlino.it