L’Italia sfila con i carri armati mentre perde il 40% dell’acqua disponibile. La domanda è come la Germania e il Giappone siano riusciti a superare la nostra economia, nonostante le differenze di risorse e capacità militari. La situazione idrica del paese si aggrava mentre le forze armate continuano a sfilare in parate ufficiali. La crisi idrica e le politiche economiche restano due questioni fondamentali da affrontare.

? Domande chiave Perché l'Italia sfila con i carri armati mentre perde il 40% dell'acqua?. Come hanno fatto Germania e Giappone a superare la nostra economia?. Quali tecnologie potrebbero sostituire i cingolati nelle parate nazionali?. Cosa dice l'articolo 11 della Costituzione sulla scelta di celebrare la guerra?.? In Breve Oltre il 40% dell'acqua potabile nazionale viene disperso nelle reti idriche.. A Siracusa la dispersione idrica supera il 55% del totale distribuito.. Germania e Giappone superano l'Italia per gestione debito e occupazione.. L'articolo 11 della Costituzione italiana sancisce il ripudio della guerra.. Il paradosso della parata: l’Italia sfila con i cingolati mentre i servizi civili declinano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muscoli d’acciaio e servizi in crisi: il paradosso dell’Italia

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