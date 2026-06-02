2 giugno che senso ha mostrare i muscoli d’acciaio? Facciamo sfilare medici e scienziati

Il 2 giugno, in Italia, si celebrano ancora manifestazioni che coinvolgono medici e scienziati, nonostante siano passati 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le piazze italiane ospitano ancora questi eventi, considerati da alcuni come un rito ormai superato. La giornata, tradizionalmente dedicata alla Repubblica, vede ancora sfilate e dimostrazioni pubbliche che richiamano un passato che molti giudicano ormai distante.

di Gaetano Failla A ottant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le piazze italiane continuano a proporre u n rito anacronistico. Ogni 2 giugno, via dei Fori Imperiali a Roma si trasforma in una passerella di cingolati, armamenti e, sempre più spesso, di reparti che mostrano ai bambini le nuove tute da combattimento. Strumenti studiati per la guerra, esibiti a una generazione che avrebbe invece un disperato bisogno di imparare la grammatica della cura, della riparazione e della terra. Se incrociamo i dati macroeconomici degli ultimi otto decenni tra le tre grandi nazioni uscite sconfitte dal conflitto — Italia, Germania e Giappone — il quadro si fa impietoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Why the Raphael Exhibition at the Met Is a Big Deal

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