Superman Day | i fan dell’Uomo di acciaio mostrano i muscoli a CityLife

Il 18 aprile 2026, a CityLife, i fan dell’Uomo di acciaio hanno partecipato a un evento dedicato a Superman, esibendosi con costumi e attività ispirate al personaggio. L’iniziativa si svolge in un contesto di celebrazione, con diverse persone che hanno preso parte all’evento. Nelle vicinanze, in altre aree del centro, si sono svolte manifestazioni di protesta con partecipanti che si sono mossi a distanza.

Milano, 18 aprile 2026 – Mentre in varie zone del centro si sfidano, a distanza, i manifestanti leghisti e sovranisti del Remigration summit opposti a quelli della sinistra radicale e dei centri sociali (divisi in due cortei), in zona Citylife c’è un raduno di massa “bipartisan” e lontano da una qualsiasi tentazione politica. Il mondo dei supereroi. In occasione del “Superman Day”, che si celebra ogni anno il 18 aprile, Warner Bros. Discovery Italia festeggia l’iconico supereroe targato DC, la storica casa editrice di fumetti, con un evento speciale nel cuore di Milano, l’unico evento ufficiale in Europa dedicato al più grande supereroe del mondo: moltissimi fan, grandi e piccini, si sono presentati al pop-up interattivo ispirato al celebre Daily Planet, la testata presso la quale lavora Clark Kent, l’alter ego umano di Superman.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superman Day: i fan dell’Uomo di acciaio “mostrano i muscoli” a CityLife Notizie correlate Leggi anche: Superman Day a Milano, due giorni di festa a CityLife: giochi, foto e un’edicola molto speciale Superman Day 2026: Milano diventa Metropolis per celebrare l’icona della cultura popNel 1938, in un’America che stava ancora cercando di uscire dalla Grande Depressione e che non immaginava ancora cosa sarebbe diventata la cultura di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cinema, il 18 aprile il Superman Day, festa per fan anche a Milano; Superman Day 2026, a Milano un weekend da kryptoniani; Superman Day 2026: Milano diventa Metropolis; Superman Day, il 18 e il 19 aprile a CityLife il grande evento dedicato. Superman Day: i fan dell’Uomo di acciaio mostrano i muscoli a CityLifeIn piazza Tre Torri è stata allestita un’area intrattenimento con tanto di edicola ispirata al Daily Planet, il quotidiano in cui lavorano Clark Kent e Lois Lane, protagonisti dello storico fumetto ta ... ilgiorno.it Superman Day, Milano celebra l'eroe più amato dei fumetti, ma Clark Kent non è più quello di prima. L'Uomo d'Acciaio funziona ancora oggi?In occasione del Superman Day, abbiamo deciso di affrontare il tema da una prospettiva diversa: analizzare lo stato attuale di Superman nel panorama contemporaneo ... libero.it Superman Day 2026 a Milano: eventi, film, fumetti e celebrazioni dedicate all’eroe DC tra cultura pop e nuove uscite x.com Benvenuti nel #SupermanDay! Ecco come Warner Bros. celebrerà questo evento proprio oggi, nel cuore di Milano facebook