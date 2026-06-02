Mura Aureliane la nuova ciclabile fa discutere | C' è una curva inutile quella strada va pedonalizzata

Durante i lavori per la nuova ciclabile vicino alle Mura Aureliane, alcuni residenti chiedono di pedonalizzare la strada, ritenendo inutile una curva presente nel percorso. La proposta mira a rendere più sicuro e accessibile il tratto, che attraversa un parco lineare. La questione riguarda la conformazione del tracciato, con alcune opinioni che criticano la presenza di una curva considerata superflua. I lavori sono in corso mentre si discute sulla configurazione finale del percorso ciclabile.

Un parco lineare che, di lineare, abbia anche il tracciato della ciclabile. È questa la richiesta che arriva mentre, all'ombra delle Mura, sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo percorso per le due ruote a pedali.La rete per la ciclabile sotto le MuraLa rete inquilini Ater di San Saba. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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