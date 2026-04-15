Piazza Saione va pedonalizzata La proposata di Demos

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza della possibilità di rendere pedonale Piazza Saione, proposta avanzata da un movimento locale. Il progetto di riqualificazione della piazza ha raggiunto una fase importante, con le discussioni che coinvolgono cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali. La questione ha suscitato un acceso dibattito pubblico, mentre le parti interessate si confrontano sulle modalità di intervento e sulle conseguenze della decisione.

Saione, la questione della piazza al centro del dibattito cittadino. Con il progetto di rifacimento giunto a una nuova svolta, si fanno sentire le voci della società civile e delle realtà territoriali. Demos interviene per ribadire le proprie posizioni su partecipazione, decoro urbano, vivibilità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Demos: piazza Saione va pedonalizzata Leggi anche: Saione ‘un è più Saione: spaccio, monopattini e cittadini ‘incavolati neri Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Demos: piazza Saione va pedonalizzata; Demos | piazza Saione va pedonalizzata. Demos: piazza Saione va pedonalizzataArezzo, 15 aprile 2026 – Demos: « piazza Saione va pedonalizzata. Il Sindaco Ghinelli viene meno alle attese dei cittadini di Saione?». «Da anni DEMOS s’impegna su coesione sociale, decoro, prospettiv ... lanazione.it Saione, via ai lavori della rinascita. La nuova piazza pronta entro il 2026di Gaia PapiAREZZOSono ufficialmente partiti lunedì i lavori per la riqualificazione di piazza Saione, uno dei progetti più attesi – e discussi – del piano di rigenerazione urbana di Arezzo. Il ... lanazione.it Amaranto Channel. . La vicenda di Dariusz, il senza tetto di Piazza Saione, ha diviso l'opinione pubblica. Il comune di Arezzo e le forze dell'ordine lo hanno forzatamente rimosso dalla piazza e consegnato nella mani delle autorità del CPR di Potenza che a fe - facebook.com facebook