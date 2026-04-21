Viale di Porta Ardeatina la nuova ciclabile cambia percorso | ecco perché non fiancheggia le Mura Aureliane

I lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile su viale di Porta Ardeatina sono iniziati e devono concludersi entro il 30 giugno, termine stabilito dai finanziamenti del PNRR. La ciclabile prenderà un percorso diverso rispetto a quello precedente e non seguirà le Mura Aureliane. Il progetto riguarda l’intera tratta e prevede modifiche alla viabilità esistente. I lavori sono in corso e sono previste alcune variazioni lungo il percorso.

I lavori per realizzare una pista ciclabile, su viale di Porta Ardeatina, sono già cominciati. Dovranno terminare entro il 30 giugno perché quella è la scadenza prevista per i lavori finanziati con i fondi del PNRR. Ma c’è qualcosa nel percorso che è stato già transennato che sta attirando delle.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Viale Cossetti, "il percorso per non vedenti porta contro la ringhiera"La denuncia di Tullio Frau sull'errore nel percorso tattilo-plantare che dovrebbe portare nella chiesa della Nostra famiglia Sarà anche vero che i... Pista ciclabile, riaperto il percorso sull'argine di Malcantone che porta fino al mareÈ aperto e percorribile, sull’argine di Malcantone, il percorso principale della Destra Po, l’arteria ciclabile che da Stellata porta fino al mare. Altri aggiornamenti Si parla di: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi. Concerto Orchestra del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia Roma il 07 luglio 2025Info e biglietti per il concerto di Orchestra del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia a Roma il 07 luglio 2025. rockol.it