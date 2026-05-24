Frascarolo Adriano Negri non ce l’ha fatta | l’agricoltore caduto dal trattore è morto dopo un mese e mezzo di agonia

Notizia in breve

Un agricoltore di 75 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro mentre guidava un trattore, è deceduto dopo circa sette settimane in ospedale. L'incidente è avvenuto a Frascarolo e l'uomo era stato soccorso e ricoverato immediatamente. Dopo un periodo di agonia, il suo stato di salute si è aggravato fino al decesso. La causa dell'incidente non è ancora stata resa nota.