Frascarolo Adriano Negri non ce l’ha fatta | l’agricoltore caduto dal trattore è morto dopo un mese e mezzo di agonia
Un agricoltore di 75 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro mentre guidava un trattore, è deceduto dopo circa sette settimane in ospedale. L'incidente è avvenuto a Frascarolo e l'uomo era stato soccorso e ricoverato immediatamente. Dopo un periodo di agonia, il suo stato di salute si è aggravato fino al decesso. La causa dell'incidente non è ancora stata resa nota.
Frascarolo (Pavia), 24 maggio 2026 – È morto, dopo sette settimane in ospedale, l'anziano agricoltore rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro. Saranno celebrati domani, lunedì 25 maggio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Frascarolo, i funerali di Adriano Negri, 81 anni. Era la mattina di giovedì 2 aprile quando l'uomo, poco prima delle 8, era stato soccorso nella sua azienda agricola, in via Po a Frascarolo, per una caduta dal trattore. Il mezzo agricolo era ancora fermo quando salendo l'anziano era caduto picchiando la testa e inizialmente perdendo conoscenza. https:www.ilgiorno.itbresciacronacaserle-incidente-trattore-morto-y57zvbx7 La corsa disperata al San Matteo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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