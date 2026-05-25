Muore venti giorni dopo l' incidente | Giampaolo non ce l' ha fatta

Giampaolo Prosdocimi, 60 anni, è deceduto 20 giorni dopo un incidente stradale avvenuto in via Soligo a Rustega, frazione di Camposampiero. Era alla guida dell’azienda “La Fungaia”. La vittima aveva riportato ferite gravi nell’incidente avvenuto tre settimane fa. Le autorità non hanno ancora comunicato ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente o sulle eventuali responsabilità.

Tre settimane dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto in via Soligo a Rustega, frazione di Camposampiero, Giampaolo Prosdocimi, 60 anni, alla guida dell'azienda “La Fungaia”, è morto. Durante questi venti giorni è stato colpito da tre arresti cardiaci e non si è mai ripreso dal grave danno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Vuole denunciare il marito ma viene ignorata. Lui 4 giorni dopo la accoltella e la brucia viva

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