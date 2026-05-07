Autovelox San Gemini oltre 3000 multe | Trasferimento del traffico ed aumento dei pericoli Alternative e soluzioni

A circa un mese dall’attivazione, l’autovelox installato nel comune di San Gemini ha portato a oltre 3.000 multe. La decisione di posizionare il dispositivo vicino al confine con Terni ha suscitato preoccupazioni riguardo al traffico e ai potenziali rischi. La presenza del rilevatore elettronico ha modificato i flussi di veicoli nella zona, generando discussioni tra residenti e automobilisti. Sono state avanzate proposte alternative e soluzioni per gestire la situazione.

Un primo bilancio a poco più di un mese dall’attivazione. L’amministrazione comunale di San Gemini ha infatti deciso di installare un servizio di rilevamento elettronico della velocità ‘autovelox’, a poca distanza dal confine con il Comune di Terni. Il Consigliere comunale del Movimento cinque.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate San Gemini: “Asilo nuovo chiuso ed autovelox emblema della situazione del paese. Criticità evidenti ed irrisolte”“Le forze politiche Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista esprimono forte... Treviso, autovelox KO: Comune condannato, oltre 2.100€ in multeAutovelox a Treviso: il giudice di pace annulla nuove multe, il Comune rischia di perdere oltre 2.