Abruzzo multe in volo | Pescara trionfa con 11 milioni di incassi

Nel corso del 2025, Pescara ha raccolto circa 11 milioni di euro dalle multe stradali, risultando la città con i maggiori incassi della regione. Nel frattempo, i costi assicurativi in Abruzzo sono aumentati del 6,9% a marzo 2026, secondo i dati ufficiali. Questi numeri riflettono l’andamento delle sanzioni e delle tariffe assicurative nella zona, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

? Cosa sapere Pescara incassa 11 milioni di euro in sanzioni stradali nel corso del 2025.. I costi assicurativi in Abruzzo sono cresciuti del 6,9% a marzo 2026.. I comuni capoluogo dell’Abruzzo hanno incassato circa 13,4 milioni di euro in sanzioni stradali nel corso del 2025, con Pescara che domina la classifica regionale raggiungendo quasi 11 milioni di euro di proventi. Le rilevazioni basate sui dati Siope mostrano un impatto economico massiccio per le casse comunali: il totale delle multe riscosse dai principali centri della regione è cresciuto del 29% rispetto all’anno precedente e ha registrato un balzo del 52% se confrontato con i dati del 2022, quando la cifra era ferma sotto gli 8,8 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, multe in volo: Pescara trionfa con 11 milioni di incassi Notizie correlate Pescara trionfa tra le multe: 11 milioni per i bilanci comunaliI dati relativi all’anno solare 2025 delineano un quadro di forte impatto economico per le amministrazioni abruzzesi, con Pescara che guida la... Leggi anche: Multe stradali, a Ravenna incassi per 11,7 milioni: la città prima per sanzioni pro capite