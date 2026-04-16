Nel 2025, Treviso ha raccolto circa 5,5 milioni di euro dalle multe stradali, confermando la sua posizione come area con numeri significativi in questo settore. La cifra rappresenta un importo rilevante rispetto ad anni precedenti e mostra l'attenzione delle autorità locali alla gestione del traffico e alla sicurezza stradale. La somma si aggiunge alle entrate complessive del bilancio comunale, contribuendo alle risorse disponibili per i servizi pubblici.

Treviso si conferma un nodo centrale per il gettito derivante dalle sanzioni stradali, con un bilancio che nel 2025 ha toccato la cifra di quasi 5,5 milioni di euro. Il dato posiziona il capoluogo trevigiano al quarto posto tra i comuni veneti per entrate da multe, inserendosi in un quadro regionale dove i flussi finanziari legati alle violazioni degli automobilisti mostrano dinamiche di crescita costanti. Le ultime analisi basate sui dati Siope delineano un complesso per le amministrazioni locali del Veneto. Nel corso dell’anno appena concluso, l’intero gruppo dei capoluoghi di provincia della regione ha registrato incassi complessivi vicini agli 82 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso vola con le multe: 5,5 milioni di incassi nel 2025

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