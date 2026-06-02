Il Cas ha ricevuto una multa di oltre 31 mila euro dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per l’abbattimento di alberi lungo la rete autostradale nel Messinese. Il Consorzio ha annunciato che farà ricorso contro la sanzione. La questione riguarda la gestione del patrimonio arboreo nella zona interessata. La multa si aggiunge alle polemiche sulla tutela ambientale e sulle operazioni di taglio degli alberi nella regione.

Una sanzione amministrativa da oltre 31 mila euro, notificata nelle scorse settimane dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, riaccende i riflettori sulla gestione del patrimonio arboreo lungo la rete autostradale del Messinese. Il provvedimento - trasmesso anche in procura per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Multa da 31 mila euro al Cas per l’abbattimento di alberi: il Consorzio annuncia ricorso ift.tt/wmSW5as ift.tt/4M3jmdL x.com