Un fumettista noto per le sue posizioni politiche è coinvolto in un’interrogazione parlamentare dopo che sono emerse notizie di pagamenti di pochi euro ai collaboratori. Le indagini riguardano il trattamento economico del team di lavoro, con accuse di sfruttamento e compensi irrisori. La questione ha acceso un dibattito pubblico, considerando le dichiarazioni pubbliche del artista contro le ingiustizie sociali. La vicenda si sta sviluppando in ambito legale e politico.

Predicare contro lo sfruttamento e ritrovarsi al centro di un’interrogazione parlamentare sul trattamento dei lavoratori. Se fosse una puntata di una serie Netflix, qualcuno la definirebbe una trama di una commedia banalotta. E invece riguarda proprio Due spicci, la nuova produzione animata ispirata all’universo del fumettista romano Michele Rech, in arte Zerocalcare. A portare la vicenda in Parlamento è stato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha annunciato un’interrogazione al ministro del Lavoro Marina Calderone dopo alcune segnalazioni riportate dalla stampa. Al centro della richiesta di chiarimenti ci sarebbero presunte condizioni economiche e lavorative denunciate da alcuni collaboratori della produzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Due spicci ai collaboratori di Zerocalcare”: l’accusa che imbarazza il fumettista idolo della sinistra

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