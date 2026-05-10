Nel fortino del Quarticciolo don Coluccia in trincea rovina la festa coi fuochi d’artificio dei pusher E scatta il fuggi fuggi

Nel quartiere del Quarticciolo, alcuni spacciatori avevano organizzato una festa con fuochi d’artificio e botti, attirando l’attenzione dei residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per interrompere l’evento e procedere ai controlli, portando alla fuga dei presenti. Don Coluccia, sacerdote impegnato contro lo spaccio nella zona, era presente sul posto e ha assistito alle operazioni delle autorità.

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Al Quarticciolo i signori della droga si erano organizzati una festa con tanto di botti e fuochi d’artificio, ricchi premi e cotillon. Ma don Coluccia, il prete antispaccio che in quell’inferno è sempre in prima linea in nome di fede e legalità, gli rompe le uova nel paniere. E come scrive oggi Il Tempo in edicola, «allora vai con il fuggi fuggi dei pusher nei portoni alla vista del religioso e della sua scorta». Don Coluccia rovina la festa dei pusher al Quarticciolo. Del resto lui girono infernale metropolitano di criminalità e droga che minano sicurezza e legalità dei cittadini, lo conosce bene. Così come conosce a fondo le realtà di Tor Bella Monaca e San Basilio, dove da anni organizza presidi e “passeggiate della legalità” sfidando i boss dei quartieri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nel fortino del Quarticciolo don Coluccia in trincea rovina la festa coi fuochi d’artificio dei pusher. E scatta il fuggi fuggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Botte tra "maranza" in piazza Salvo D'Acquisto, arriva la polizia e scatta il fuggi fuggi: alcuni ragazzi feritiANCONA - Scontro tra “maranza” in piazza Salvo D’Acquisto nel tardo pomeriggio di oggi. Quarticciolo, don Coluccia denuncia: i pusher tornano dopo il blitz? Domande chiave Come fanno i pusher a riprendere il controllo dopo il blitz? Cosa segnalano i fuochi d'artificio durante gli scambi di droga? Come...