Al Balaton Park si prepara la ripresa della Superbike, con i piloti pronti a scendere in pista dopo una breve pausa. La Superpole Race si avvicina e i concorrenti sono già in posizione, in attesa di riaccendere le moto e affrontare gli ultimi otto giri di questa gara in diretta streaming. La tensione sale mentre si avvicina il momento di ripartire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 I piloti sono pronti per tornare in pista. A breve si riparte per la superpole race! 11.19 Ultime indicazioni. La procedura di partenza sarà ridata alle ore 11.22. 11.18 Secondo le prime indicazioni pitlane aperta tra 5 minuti 11.17 Al momento dello stop comandava Baldassarri davanti a Lecuona e Alex Lowes. Con questa interruzione Bulega tira un sospiro di sollievo e potrà ripartire dalla pole. 11.16 Attendiamo ora novità sulla ripartenza. Si dovrebbero disputare 8 giri secondo le prime indicazioni. Sul luogo dell’incidente già tutto risolto. Oliveira sta bene per quanto possibile ed è cosciente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: pronti alla ripartenza. 8 giri di fuoco al Balaton Park!

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