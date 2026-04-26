Alex Marquez riporta al vertice il team Gresini | vittoria da dominatore a Jerez

Alex Marquez ha conquistato la vittoria al circuito di Jerez, tornando al primo posto con una gara dominata. Il pilota del team Gresini ha mantenuto un ritmo molto sostenuto, risultando inavvicinabile per gli altri concorrenti sulla pista asciutta. La gara si è svolta con Marquez in testa fin dall’inizio, portando a termine la competizione con un vantaggio consistente sugli inseguitori. È stata una vittoria che ha riportato il team ai vertici della classifica.

Alex Marquez dominatore sul tracciato di casa, proprio come un anno fa. Il pilota del team Gresini ha messo in mostra un passo insostenibile per chiunque sull’asciutto. Una vittoria autoritaria, costruita con una gestione impeccabile che non ha lasciato scampo agli inseguitori. Alle sue spalle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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