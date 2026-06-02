MotoGP Iker Lecuona sostituirà Alex Marquez in Ungheria

Tre anni dopo Iker Lecuona torna a correre in MotoGp. Il pilota spagnolo è stato infatti chiamato dal team Gresini per correre il prossimo GP di Ungheria al posto dell’infortunato Alex Marquez, che si è procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7 nel brutto incidente avuto con Pedro Acosta al Montmelò. Lecuona aveva disputato a Barcellona la sua ultima gara in MotoGP, ma salendo su una Honda. Questa volta lo farà sulla Ducati, con cui sta correndo anche nel Mondiale Superbike e dove sta ottenendo dei risultati comunque eccellenti, nonostante la presenza del dominatore assoluto Nicolò Bulega.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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