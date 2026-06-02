Nel Gran Premio di Ungheria, Aprilia ha partecipato con rinnovata fiducia dopo aver ottenuto una doppietta al Mugello, primo successo della casa in MotoGP sul circuito. Marco Bezzecchi ha dichiarato di essere contento di essere in Ungheria e di sentirsi fiducioso dopo la gara precedente.

L’Aprilia arriva al GP di Ungheria fresca della storica doppietta al Mugello, circuito dove non era mai riuscita a vincere in MotoGP. Adesso l’attenzione si sposta al Balaton Park, dove Marco Bezzecchi e Jorge Martin si presentano rispettivamente da leader del Mondiale e da secondo in classifica. Un momento davvero magico quello del pilota italiano, che è riuscito a festeggiare davanti ai propri tifosi. Un’esultanza meravigliosa per il romagnolo, che ha così allungato in classifica generale, portandosi a quota 173 punti davanti ai 156 del compagno di squadra. Queste le parole di Bezzecchi alla vigilia del GP di Ungheria: “Sono felice di tornare a Balaton. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Felice di essere in Ungheria. Grande fiducia dopo il Mugello”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, Marco Bezzecchi (Aprilia) in pole al GP della Thailandia: il giro decisivo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: MotoGP, GP Italia 2026. Marco Bezzecchi dovrà essere più spregiudicato! Nuova sfida in famiglia Aprilia al Mugello?

MotoGP, i precedenti di Marco Bezzecchi nel GP di Ungheria. Il 3° posto del 2025 è migliorabile!Nel 2025, un pilota ha concluso il GP di Ungheria di MotoGP in terza posizione, migliorabile rispetto alle sue precedenti prestazioni.

Temi più discussi: MotoGp, Gp Mugello in Italia, vince Marco Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia; Talking Points: Marco mi sta spingendo oltre i miei limiti; MotoGp, la gioia di Bezzecchi: Un'emozione indescrivibile, ha superato tutte le aspettative; MotoGP 2026. GP d'Italia al Mugello. Jorge Martin, secondo: Non ho mai avuto un compagno di squadra capace di mettermi sotto pressione come sta facendo Marco Bezzecchi.

Marco Bezzecchi si prepara al GP del Mugello 2026 da leader del mondiale: Felice di correre davanti ai tifosi, daremo il massimo dopo Barcellona. #bezzecchi #aprilia #mugello #motogp x.com

Masterclass a Mugello di Marco reddit

MotoGP | Bezzecchi dopo la vittoria del Mugello: Quel giro di rientro… un sogno che avevo da bambinoMarco Bezzecchi ha trasformato il Mugello nel suo regno, realizzando il sogno che custodiva da bambino quando veniva qui con la famiglia a guardare la MotoGP dalle tribune. La vittoria davanti al pubb ... motograndprix.motorionline.com

Marco Bezzecchi: Una vittoria che supera ogni aspettativa, è stato bellissimoUna vittoria indimenticabile. Marco Bezzecchi ha trionfato per la prima volta in carriera in occasione del GP d'Italia, settimo appuntamento valido per il ... oasport.it