Nel 2025, un pilota ha concluso il GP di Ungheria di MotoGP in terza posizione, migliorabile rispetto alle sue precedenti prestazioni. Il weekend si svolgerà al Balaton Park, che ospiterà la gara per la seconda volta nella storia. La competizione è prevista per il primo fine settimana di giugno.

Il primo fine settimana di giugno vedrà la MotoGP impegnata in Ungheria. Si correrà al Balaton Park per la seconda volta nella storia. D’altronde l’autodromo è di recentissima edificazione ed è entrato in calendario solo a partire dal 2025. Peraltro, non senza polemiche, poiché la pista è contestata sia dai piloti che dagli appassionati. Sostanzialmente, il tracciato è stato definito semplicemente inadatto a ospitare la MotoGP. Troppo lento e troppo tortuoso per consentire ai bolidi della massima categoria motociclistica di esprimere appieno i propri cavalli. Un po’ come ingabbiarli, oppure costringerli ad attraversare un budello troppo stretto per le loro caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Marco Bezzecchi nel GP di Ungheria. Il 3° posto del 2025 è migliorabile!

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