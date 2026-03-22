Marco Bezzecchi ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiania, finalmente a posto dal punto di vista del manto stradale e dal punto di vista meteo, il pilota del team Aprilia ha fatto segnare un ottimo 1:17.824 rifilando ben 293 millesimi a Marc Marquez (Ducati Factory) mentre è terzo Alex Marquez (Ducati Gresini) a 337. Quarta posizione per Pecco Bagnaia (Ducati Factory) a 343 millesimi, quinta per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 434, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 477, con cinque moto di Borgo Panigale a caccia dell’Aprilia di Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi vola nel warm-up del GP del Brasile. Le Ducati lo braccano

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