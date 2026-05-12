MotoGP i precedenti di Bezzecchi nel GP di Catalogna Trend negativo da invertire al Montmelò
Marco Bezzecchi arriva al Gran Premio di Catalogna 2026 con il primo posto nel campionato, ma i suoi precedenti nel GP di Barcellona non sono stati positivi. Negli ultimi anni, il pilota italiano ha incontrato difficoltà durante questa gara, con risultati che non hanno soddisfatto le aspettative. Ora, si prepara a cercare di invertire questa tendenza negativa in una pista che si ripresenta come un banco di prova importante.
Marco Bezzecchi si presenterà da leader del campionato tra pochi giorni a Barcellona per il weekend del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota romagnolo dell’Aprilia proverà a respingere l’attacco del compagno di squadra Jorge Martin, avvicinatosi ad un solo punto dalla vetta della graduatoria dopo la doppietta di Le Mans, ma per riuscirci dovrà invertire il trend negativo degli ultimi anni sulla pista di Montmelò. Il Bez non ha infatti un ottimo rapporto con il tracciato catalano, soprattutto da quando è approdato alla classe regina del Motomondiale. In precedenza il nativo di Rimini si era...🔗 Leggi su Oasport.it
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