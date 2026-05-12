MotoGP i precedenti di Bezzecchi nel GP di Catalogna Trend negativo da invertire al Montmelò

Marco Bezzecchi arriva al Gran Premio di Catalogna 2026 con il primo posto nel campionato, ma i suoi precedenti nel GP di Barcellona non sono stati positivi. Negli ultimi anni, il pilota italiano ha incontrato difficoltà durante questa gara, con risultati che non hanno soddisfatto le aspettative. Ora, si prepara a cercare di invertire questa tendenza negativa in una pista che si ripresenta come un banco di prova importante.

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