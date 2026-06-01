Un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita nel torrente Chisone, in località San Germano Chisone, alle ore 21. Il corpo è stato rinvenuto nelle acque del torrente. La tragedia si è verificata mentre il giovane era con amici e ha scivolato nel corso d'acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nel Torinese. E’ stato ritrovato attorno alle 21 il corpo senza vita di un ragazzo di 17 anni nelle acque del torrente Chisone, in località San Germano Chisone, nella provincia di Torino. Il giovane era con alcuni amici Secondo le prime ricostruzioni il giovane, che nel pomeriggio si era recato nell’area insieme ad alcuni amici, è scivolato in acqua ed è poi stato trascinato via dalla forte corrente: sarebbero stati proprio i suoi amici a lanciare l'allarme. Le ricerche del ragazzo sono durate alcune ore e hanno impegnato i vigili del fuoco e anche l’ elicottero Drago, nel tentativo di avvistare il giovane.Poi la fine delle operazioni, con il tragico ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scivola nel torrente davanti agli amici: trovato senza vita un ragazzo di 17 anni nel Torinese

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TRAGEDIA A PASQUETTA: 21ENNE SCIVOLA NEL TORRENTE E MUORE ANNEGATO DAVANTI AGLI AMICI - VICENZA

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Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente con gli amici e scivola: trascinato via dalla corrente, ricerche in corsoUn ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone con alcuni amici nel tardo pomeriggio di oggi.

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Scivola nel torrente davanti agli amici: trovato senza vita un ragazzo di 17 anni nel TorineseIl giovane era stato trascinato dalla corrente del torrente Chisone, nel Torinese. Dopo ore di ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dell’elicottero Drago, è stato ritrovato il corpo senza vita. gazzettadelsud.it

Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente con gli amici e scivola: trascinato via dalla corrente, ricerche in corsoA San Germano Chisone, un ragazzo è scivolato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. Ha 17 anni e, secondo quanto si apprende, il suo corpo è stato trascinato via dalla corrente. torinotoday.it