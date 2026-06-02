È morto Ermanno Arslan, archeologo e numismatico noto anche per aver ricoperto il ruolo di soprintendente del Castello Sforzesco. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo della cultura e delle discipline storiche. La notizia è stata diffusa oggi, 2 giugno 2026. Arslan era riconosciuto come uno dei riferimenti internazionali nel suo settore. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel campo dell’archeologia e della numismatica, contribuendo a numerose scoperte e studi.

Milano, 2 giugno 2026 – Il mondo della cultura piange Ermanno Arslan, storico ed archeologo di fama internazionale. Aveva 85 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Colleghi, studenti e tutte le persone che lo hanno conosciuto o lo stimavano potranno dargli l’ultimo saluto lunedì 8 giugno, dalle ore 14, alla casa funeraria San Siro in via Corelli 120. La specializzazione. Accademico dei Lincei e componente del consiglio scientifico del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo dal 1998, Arslan ha dedicato oltre sessant'anni di attività scientifica alla ricerca storica, archeologica e numismatica, contribuendo in modo determinante all'avanzamento delle conoscenze sul mondo antico e medievale e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Ermanno Arslan, archeologo e numismatico. Fu soprintendente del Castello Sforzesco

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