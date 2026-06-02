Morte improvvisa in Europa | lo studio ferrarese evidenzia che l’Italia è tra i Paesi più virtuosi
Uno studio epidemiologico condotto dal reparto di Cardiologia di Ferrara e dal dipartimento di Medicina traslazionale di Unife indica che in Europa, l’Italia si trova tra i Paesi con il tasso più basso di morte improvvisa. Il rapporto analizza i dati relativi alle morti improvvise e identifica le variazioni tra i diversi Paesi europei. L’indagine si concentra su fattori di rischio e sulle caratteristiche delle vittime. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto ufficiale e sono disponibili online.
Uno studio epidemiologico coordinato dal reparto di Cardiologia dell’ospedale di Ferrara e dal dipartimento di Medicina traslazionale di Unife rivela che la morte improvvisa ha causato 2.583.559 decessi in 26 Paesi europei tra il 2010 e il 2020.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Segui gli aggiornamenti su Europa League.
Notizie e thread social correlati
Cial, Italia tra i Paesi Ue più virtuosi nel riciclo imballaggi in alluminio, in 2025 tasso 69,5%In Italia, il riciclo degli imballaggi in alluminio si mantiene su livelli elevati e stabili.
“Nessun legame tra vaccino anti-Covid e morte cardiaca improvvisa”: lo studio su 6,7 milioni di giovaniUn nuovo studio epidemiologico condotto in Ontario, Canada, ha analizzato i dati di oltre 6,7 milioni di giovani.
Temi più discussi: Aritmie fatali nei giovani, la scoperta genetica rivoluzionaria sulla sindrome del Qt lungo (prima causa di morte); Cardiologi e chirurghi da tutto il mondo; Quarrata, il 24enne Edoardo Venturini morto nell'incidente, in coma l'amico Raul Bondi; SuperEnalotto, 5 da oltre 14mila euro centrato in Calabria.
Morte improvvisa in Europa: lo studio ferrarese evidenzia che l’Italia è tra i Paesi più virtuosi x.com
Uno studio condotto dall'Irccs Auxologico di Milano mostra che la stessa variante può avere effetti opposti in due forme della sindrome da morte improvvisa tra le prime cause di morte tra i giovani - Facebook facebook
Intervista ad Andy Robertson: Dopo la morte di Diogo, non ci importava del calcio reddit
Morte improvvisa: scoperti i geni killer e le cicatrici invisibili che colpiscono anche i cuori saniAlcuni difetti del DNA e fibrosi poco visibili al tessuto cardiaco possono causare arresti cardiaci improvvisi anche in persone che sembrano sane (come fu per Eriksen). Nuovi metodi per prevedere il p ... corriere.it
Lo studio internazionale. Morti improvvise, dati in crescita in Europa: Ma l’Italia è in caloIn tutta Europa, la mortalità attribuita a morte improvvisa, nel decennio 2010-2020 è aumentata, con una crescita più marcata nelle donne e nei Paesi orientali e meridionali. A dirlo con precisione è ... ilrestodelcarlino.it