Morte improvvisa in Europa | lo studio ferrarese evidenzia che l’Italia è tra i Paesi più virtuosi

Uno studio epidemiologico condotto dal reparto di Cardiologia di Ferrara e dal dipartimento di Medicina traslazionale di Unife indica che in Europa, l’Italia si trova tra i Paesi con il tasso più basso di morte improvvisa. Il rapporto analizza i dati relativi alle morti improvvise e identifica le variazioni tra i diversi Paesi europei. L’indagine si concentra su fattori di rischio e sulle caratteristiche delle vittime. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto ufficiale e sono disponibili online.

Uno studio epidemiologico coordinato dal reparto di Cardiologia dell’ospedale di Ferrara e dal dipartimento di Medicina traslazionale di Unife rivela che la morte improvvisa ha causato 2.583.559 decessi in 26 Paesi europei tra il 2010 e il 2020.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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