Nessun legame tra vaccino anti-Covid e morte cardiaca improvvisa | lo studio su 6,7 milioni di giovani

Un nuovo studio epidemiologico condotto in Ontario, Canada, ha analizzato i dati di oltre 6,7 milioni di giovani. Lo studio conferma che non esiste alcuna relazione tra il vaccino anti-Covid e il rischio di morte cardiaca improvvisa. I ricercatori hanno esaminato le informazioni di un ampio campione e hanno concluso che non si riscontrano correlazioni tra le due variabili. I risultati rafforzano le evidenze scientifiche già disponibili su questo tema.

Lo dice ancora una volta la scienza, lo confermano i dati e lo ribadisce un imponente studio epidemiologico condotto in Ontario (Canada): non c’è alcuna correlazione tra la vaccinazione anti-Covid e il presunto rischio di morte cardiaca improvvisa. La narrazione no vax che ha alimentato per anni il timore di una “ strage silenziosa ” tra i giovani sani viene definitivamente smontata dalla ricerca condotta dall’ Università di Toronto e pubblicata sulla prestigiosa rivista PLOS Medicine. Non parliamo di stime, ma di un’analisi che ha coinvolto oltre 6,7 milioni di persone tra i 12 e i 50 anni. I ricercatori hanno setacciato 4.912 casi di morte improvvisa avvenuti tra il 2019 e il 2022, incrociando i dati vaccinali (dalla prima alla terza dose) con i registri di decesso e i verbali dei medici legali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nessun legame tra vaccino anti-Covid e morte cardiaca improvvisa”: lo studio su 6,7 milioni di giovani Vaccino COVID in gravidanza: nessun legame con autismoUno studio recente fornisce nuove evidenze rassicuranti: la vaccinazione a base di mRNA contro il COVID-19 poco prima o durante la gravidanza non è... Quando il cuore, di colpo, cessa di battere: contro la morte cardiaca improvvisa fra i giovani la speranza è chiusa in un elettrocatetere di 1,5 millimetriBergamo, 30 marzo 2026 – È come un filo sottilissimo, diametro 1,5 millimetri, adatto anche ai pazienti più giovani.